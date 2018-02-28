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Во время тестов запечатлен новый универсал Kia Ceed Sportswagon

Компания Kia вывела на дорожные испытания новый универсал Ceed Sportswagon. Официальная презентация автомобиля Kia Ceed Sportswagon состоится в марте на автосалоне в Швейцарии, где также будет представлен хэтчбек Ceed.

Во время тестов запечатлен новый универсал Kia Ceed Sportswagon


Накануне в сеть выложили шпионские фотографии универсала Kia Ceed Sportswagon, где автомобиль запечатлён под камуфляжной плёнкой. Передняя часть кузова автомобиля получит резкие черты, а оптика станет немного больше, чем у актуальной версии универсала. Задняя часть кузова универсала получит расширенную крышу и вместительный багажный отсек.

В подкапотном пространстве Kia Ceed Sportswagon будет установлен бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,4 литра мощностью 99 лошадиных сил, также в моторную гамму автомобиля входит агрегат аналогичного объёма производительностью 138 «лошадей» и 1,0-литровый мотор, генерирующий 118 «скакунов».

Поклонникам дизельных силовых установок универсал предложат с двигателем объёмом 1,6 литра, который может выдавать 113 и 134 «лошади». Позднее Kia Ceed Sportswagon будет оснащён «мягкими» гибридными установки.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:45
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