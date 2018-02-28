Во время тестов запечатлен новый универсал Kia Ceed Sportswagon

Накануне в сеть выложили шпионские фотографии универсала Kia Ceed Sportswagon, где автомобиль запечатлён под камуфляжной плёнкой. Передняя часть кузова автомобиля получит резкие черты, а оптика станет немного больше, чем у актуальной версии универсала. Задняя часть кузова универсала получит расширенную крышу и вместительный багажный отсек.В подкапотном пространстве Kia Ceed Sportswagon будет установлен бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,4 литра мощностью 99 лошадиных сил, также в моторную гамму автомобиля входит агрегат аналогичного объёма производительностью 138 «лошадей» и 1,0-литровый мотор, генерирующий 118 «скакунов».Поклонникам дизельных силовых установок универсал предложат с двигателем объёмом 1,6 литра, который может выдавать 113 и 134 «лошади». Позднее Kia Ceed Sportswagon будет оснащён «мягкими» гибридными установки.