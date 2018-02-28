В Сети обсуждают беременность Евгении Феофилактовой

Как оказалось, пользователи решили, что у молодой женщины слишком большой живот и вероятно она скрывает «интересное положение». Более того, публика отметила, что Феофилактова старается все время прикрыть живот, что также наталкивает на мысль о ее беременности.Поклонники бывшей супруги Антона Гусева вступились за бывшую домовику и написали, что хейтеры «пожрать нормально не дают девчонке».Напомним, что Евгения Феофилактова опубликовала в своем Инстаграме видео ролик с этой фотосессии и в комментарии к нему отметила, что когда-нибудь ее дети спросят, в каком из свадебных нарядов она действительно выходила замуж.