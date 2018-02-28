Адвокаты семьи Фриске заявили, что Дмитрий Шепелев специально настраивает Платона против бабушки и дедушки

Разногласия между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями его покойной супруги Жанны Фриске продолжаются. В этот раз адвокаты семейства Фриске сообщили, что Дмитрий специально настраивает своего сына Платона против дедушки и бабушки.Еще некоторое время назад суд обязал Дмитрия Шепелева один раз в месяц предоставлять встречи с малышом родителям Жанны Фриске. Но Дмитрий игнорирует постановление суда под разными придуманными предлогами: то у него нет свободного времени, то Платон приболел, то они куда-то уехали и многие другие.Свидание, которое планировалось на январь этого года, также не состоялось. А Шепелев отвечает, что Платон особо не хочет встречаться с дедушкой и бабушкой. Родственники начинают подозревать, что шоумен специально настраивает мальчика против них.На одном из свиданий Платон попросил, чтобы они вернули дом и деньги. А последняя встреча закончилась тем, что малыш отвернулся от бабушки и не захотел с ней разговаривать. А также заявил, что папа не разрешает принимать от них презенты.Поэтому родственники хотят, чтобы была проведена независимая психологическая экспертиза.