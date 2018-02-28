Американские пользователи Google не смогут в выдаче поиска найти "Оружие"

Абсолютно всё пропало из выдачи поисковика, начиная от игрушечных пистолетов и заканчивая популярными группами типа Guns N Roses и Sex Pistols. Представителями корпорации Google сообщается, что это был программный сбой. В свою очередь сервис убрал самостоятельно в выдаче все упоминания оружия. По словам сотрудников компании, Google не собирается менять политику своей компании. Они вскоре решат сложившуюся проблему. Сбой в первую очередь спровоцировал очень частый запрос поисковика «активаторов запуска» (используется для быстрой стрельбы). Вследствие этого произошел сбой.Нужно напомнить, что после происшествий в американской школе, когда подросток начал стрелять по учителям и сверстникам, Дональд Трамп внес ряд изменений в законодательство США, приняв решение ужесточить контроль в отношении продажи оружия в США.