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Американские пользователи Google не смогут в выдаче поиска найти "Оружие"

Из списка популярного поиска Google в Соединённых Штатах пропали все ссылки, где упоминается оружие (Gun).

Американские пользователи Google не смогут в выдаче поиска найти "Оружие"

Абсолютно всё пропало из выдачи поисковика, начиная от игрушечных пистолетов и заканчивая популярными группами типа Guns N Roses и Sex Pistols. Представителями корпорации Google сообщается, что это был программный сбой. В свою очередь сервис убрал самостоятельно в выдаче все упоминания оружия. По словам сотрудников компании, Google не собирается менять политику своей компании. Они вскоре решат сложившуюся проблему. Сбой в первую очередь спровоцировал очень частый запрос поисковика «активаторов запуска» (используется для быстрой стрельбы). Вследствие этого произошел сбой.

Нужно напомнить, что после происшествий в американской школе, когда подросток начал стрелять по учителям и сверстникам, Дональд Трамп внес ряд изменений в законодательство США, приняв решение ужесточить контроль в отношении продажи оружия в США.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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