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Кайли Дженнер получила в подарок в честь первенца Ferrari за полтора миллиона

На днях двадцатилетней Кайли Дженнер, являющейся американской моделью, подарили автомобиль Ferrari стоимостью около полтора миллиона долларов.

Кайли Дженнер получила в подарок в честь первенца Ferrari за полтора миллиона

Кайли Дженнер в своём микроблоге Instagram, сообщила, что ей в честь рождения первенца подарили автомобиль Ferrari. Модель написала, что она до си пор не может поверить, что машина её.

Кто именно сделал щедрый подарок, Кайли не написала. Но фанаты предположили, что авто мог подарить отец её ребенка и возлюбленный девушки Трэвис Скотт. Это не первый такой подарок в жизни Дженнер. Её бывший молодой человек, рэп-исполнитель Tyga, дарил девушке на восемнадцатилетие Meredes G-Waron и Ferrari, а на девятнадцатилетие – Mercedes Maybach. Поэтому на меньшее, чем шикарный автомобиль, юная модель не согласна.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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