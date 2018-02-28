АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Компания ASUS продемонстрировала пятое поколение смартфонов Zenfone

В рамках выставки MWC 2018 компания ASUS представила новую генерацию своей модельной линейки Zenfone. Так Zenfone 5 поступит в продажу в апреле, Zenfone 5 Lite – в марте, а Zenfone 5 Z в июне по цене от 479 евро.

Компания ASUS продемонстрировала пятое поколение смартфонов Zenfone


Безрамочный девайс Zenfone 5 получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Сзади у него имеется двойная основная камера Sony IMX363 на 12 МП и фронтальный модуль на 8 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также ОЗУ на 6 Гб и аккумулятор с емкостью в 3300 мАч.

ASUS Zenfone 5 Lite предложит пользователю сразу две двойные камеры - основную на 16 Мп и фронтальную на 20 Мп. Диагональ дисплея 6 дюймов, а качество изображения находится на уровне Full HD+. В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 630, также по выбору может быть установлен 430-й чип. В устройстве присутствует батарея на 3300 мАч, опция распознавания лица и модуль NFC.
ASUS Zenfone 5 Z является топовой моделью в этой линейке, поскольку оснащается чипом Snapdragon 845 и модулем оперативной памяти на 8 Гб.

Также имеется ПЗУ на 256 Гб, дисплей с диагональю 6,2 дюйма и двойная основная камера с разрешением 12 Мп.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости