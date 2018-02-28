Компания ASUS продемонстрировала пятое поколение смартфонов Zenfone

Безрамочный девайс Zenfone 5 получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Сзади у него имеется двойная основная камера Sony IMX363 на 12 МП и фронтальный модуль на 8 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также ОЗУ на 6 Гб и аккумулятор с емкостью в 3300 мАч.ASUS Zenfone 5 Lite предложит пользователю сразу две двойные камеры - основную на 16 Мп и фронтальную на 20 Мп. Диагональ дисплея 6 дюймов, а качество изображения находится на уровне Full HD+. В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 630, также по выбору может быть установлен 430-й чип. В устройстве присутствует батарея на 3300 мАч, опция распознавания лица и модуль NFC.ASUS Zenfone 5 Z является топовой моделью в этой линейке, поскольку оснащается чипом Snapdragon 845 и модулем оперативной памяти на 8 Гб.Также имеется ПЗУ на 256 Гб, дисплей с диагональю 6,2 дюйма и двойная основная камера с разрешением 12 Мп.