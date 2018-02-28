Александр Гобозов выгнал Ивану Дилову через два дня после заселения
Пара Саша Гобозов и Ивана Дилова на проекте «Дом-2» продержалась вместе недолго, и когда после длительных уговоров поселиться вместе девушка сдалась, «ветеран телестройки» выставил ее за порог через два дня.
Хейтеры в восторге от наглости Гобозова, который раз показавшего свое истинное лицо.
Мужчине понадобилось несколько недель, чтобы уговорит молоденькую участницу поселиться с ним под одной крышей. Ради этих отношений он пожертвовал даже любовью Кати Зиновьевой. Однако прошло два дня, и Гобозов решил, что ему все надоело и они с Иваной не сошлись характерами, тем более что между ними «ничего не было».
Александр отмечает, что девушка относилась к нему как к отцу или брату, но не как к любимому мужчине.
Хейтеры в восторге от наглости Гобозова, который раз показавшего свое истинное лицо.
Мужчине понадобилось несколько недель, чтобы уговорит молоденькую участницу поселиться с ним под одной крышей. Ради этих отношений он пожертвовал даже любовью Кати Зиновьевой. Однако прошло два дня, и Гобозов решил, что ему все надоело и они с Иваной не сошлись характерами, тем более что между ними «ничего не было».
Александр отмечает, что девушка относилась к нему как к отцу или брату, но не как к любимому мужчине.