Александр Гобозов выгнал Ивану Дилову через два дня после заселения

Хейтеры в восторге от наглости Гобозова, который раз показавшего свое истинное лицо.Мужчине понадобилось несколько недель, чтобы уговорит молоденькую участницу поселиться с ним под одной крышей. Ради этих отношений он пожертвовал даже любовью Кати Зиновьевой. Однако прошло два дня, и Гобозов решил, что ему все надоело и они с Иваной не сошлись характерами, тем более что между ними «ничего не было».Александр отмечает, что девушка относилась к нему как к отцу или брату, но не как к любимому мужчине.