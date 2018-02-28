В России начались продажи ярко-красного Honor View 10

Стоит выделить камеры смартфона, которые обладают опцией искусственного интеллекта для распознавания фонов и объектов. Основной модуль оснащен 16-мегапиксельным и 20-мегапиксельным сенсором, а разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Дисплей имеет диагональ в 5,99 дюйма и разрешение стандарта Full HD+.Под корпусом Honor View 10 расположены процессор Kirin 970, модуль оперативной памяти с объемом 6 Гб и встроенный носитель данных на 128 Гб. Последний параметр можно увеличить до 256 с помощью карты памяти. Из дополнительного оборудования можно выделить модемы 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS и слот для двух карточек SIM. Помимо этого в девайсе присутствуют ОС Android 8.0 Oreo с дополнением EMUI 8.0. и батарея с емкостью 3750 мАч.