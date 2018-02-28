АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

В России начались продажи ярко-красного Honor View 10

Китайский производитель смартфонов Huawei запустил на территории России продажи ярко-красной модификации смартфона Honor View 10. До этого в январе компания вывела на российский рынок черные и темно-синие устройства данной модели по цене 34 990 рублей.

В России начались продажи ярко-красного Honor View 10


Стоит выделить камеры смартфона, которые обладают опцией искусственного интеллекта для распознавания фонов и объектов. Основной модуль оснащен 16-мегапиксельным и 20-мегапиксельным сенсором, а разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Дисплей имеет диагональ в 5,99 дюйма и разрешение стандарта Full HD+.

Под корпусом Honor View 10 расположены процессор Kirin 970, модуль оперативной памяти с объемом 6 Гб и встроенный носитель данных на 128 Гб. Последний параметр можно увеличить до 256 с помощью карты памяти. Из дополнительного оборудования можно выделить модемы 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS и слот для двух карточек SIM. Помимо этого в девайсе присутствуют ОС Android 8.0 Oreo с дополнением EMUI 8.0. и батарея с емкостью 3750 мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители штата Джорджия смогут платить налоги
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
Просмотреть все новости