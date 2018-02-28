Настя Рыбка посмеялась над Викторией Боней за ее танец в Сети

Как отметила ученица секс-гуру Алекса Лесли, которую впечатлили хореографические выкрутасы модели, Виктория Боня «кажется, стала единственной в Москве, до которой аргентинский кокс все-таки доехал».Напомним, что сама Боня в комментарии к видео с танцем написала, что «если ты танцуешь вот так в России в возрасте 30 лет, то ты «старая сука», которая пытается заполучить, хоть какого-нибудь мужика, потому что ты уже слишком стара».Примечательно, что сама Настя Рыбка сейчас находится под арестом в Таиланде, где ее задержали вместе с Алексом Лесли за нелегальный секс-тренинг. Оба фигуранта могут попасть за решетку надолго, а пока ожидают американских журналистов.