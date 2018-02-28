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Криптовалюта Tkeycoin торговалась за $10 среди крупных инвесторов

Первый инвестиционный раунд первоначальной продажи криптовалюты Tkeycoin завершился успешно. Стоимость монеты, которая торговалась среди крупных инвесторов, достигла $10. Этому способствовал возникший вокруг проекта ажиотаж, причем интерес к нему не снижается.
Криптовалюта Tkeycoin торговалась за $10 среди крупных инвесторов

По сообщениям ТАСС, во время первого раунда Pre-ICO поступило почти 100 заявок от инвесторов из разных стран мира. Они готовы вложить в российскую криптовалюту 800 млн долларов. Кто опоздает купить TCD в ходе предварительной продажи, тому придется ждать, пока монета появится на бирже.

Разработчики проекта предполагали, что сумма эмиссии Tkeycoin составит $100 млн. Но высокий спрос на криптовалюту позволяет прогнозировать увеличение суммы в 5-7 раз. Тем самым предварительная продажа монеты может привлечь инвестиции в размере около $500 млн. Эти средства будут направлены на укрепление позиций платформы Tkeycoin DAO на криптовалютном рынке, а также ее расширение и развитие. Некоторые эксперты уже заявили о возможном вхождении Tkeycoin в десятку лидеров рынка криптовалют.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 12:27
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