Криптовалюта Tkeycoin торговалась за $10 среди крупных инвесторов

По сообщениям ТАСС, во время первого раунда Pre-ICO поступило почти 100 заявок от инвесторов из разных стран мира. Они готовы вложить в российскую криптовалюту 800 млн долларов. Кто опоздает купить TCD в ходе предварительной продажи, тому придется ждать, пока монета появится на бирже.Разработчики проекта предполагали, что сумма эмиссии Tkeycoin составит $100 млн. Но высокий спрос на криптовалюту позволяет прогнозировать увеличение суммы в 5-7 раз. Тем самым предварительная продажа монеты может привлечь инвестиции в размере около $500 млн. Эти средства будут направлены на укрепление позиций платформы Tkeycoin DAO на криптовалютном рынке, а также ее расширение и развитие. Некоторые эксперты уже заявили о возможном вхождении Tkeycoin в десятку лидеров рынка криптовалют.