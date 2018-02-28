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На тесты выпустили новый большой внедорожник Hyundai

Автоконцерн Hyundai Motor Company приступил к испытаниям абсолютно нового большого внедорожника, способного составить прямую конкуренцию таким моделям, как Ford Expedition, а также Chevrolet Suburban.

На тесты выпустили новый большой внедорожник Hyundai


Корейская компания на днях продемонстрировала свой внедорожник версии Hyundai Santa Fe нового поколения. Его семиместную версию будут реализовывать как Santa Fe XL. При этом замеченный шпионами концепт является нечто другим. Иностранными средствами массовой информации отмечается, что речь в данном случае идёт в отношении абсолютно нового полноразмерного вседорожника Hyundai, вмещающего до 8 пассажиров. Есть вероятность, что новое авто окажется перелицованной вариацией KIA Telluride, проходящей в настоящее время испытания.

Согласно ожиданиям новая версия будет обладать стильным внешним дизайном в стиле новой версии авто Santa Fe. Главные отличия ожидают непосредственно в задней части автомобильного кузова.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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