Эвелина Блёданс обрела новое счастье после развода и не скрывает своего возлюбленного

снова вот так... с колясочкой.

Поклонники Эвелины Блёданс были уверены - актриса найдёт своё счастье после тяжёлого развода с Александром Сёминым, который она скрывала почти год. Осенью 2017 года Блёданс и Сёмин сообщили, что несмотря на расставание, между ними остались тёплые отношения, и они продолжат вместе воспитывать своего сына Семёна.Сейчас Блёданс объявила общественности, что может назвать "своим" нового возлюбленного - бизнесмена из Москвы Сергея Демчева. Он уже успел подружиться с сыном Эвелины, назвав его воспитанным и добрым мальчиком.48-летняя Эвелина Блёданс даже задумалась об ещё одном ребёнке. Недавно в её Instagram появилось фото актрисы, гуляющей с ребёнком своей подруги. Снимок Блёданс откровенно подписала, что мечтает:и поблагодарила подругу Вику за доверие.В комментариях фолловеры предположили, что сама Блёданс в ближайшее время может стать бабушкой, поскольку её сыну от первого брака уже 23 года и наставили кучу лайков любимой актрисе.