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Эвелина Блёданс обрела новое счастье после развода и не скрывает своего возлюбленного

Спустя полгода после официального развода с Александром Сёминым, Эвелина Блёданс обрела новую любовь и рассекретила имя возлюбленного. Столичный бизнесмен Сергей Демчев также признался, что уже успел наладить отношения с сыном Эвелины Блёданс Семёном.

Эвелина Блёданс обрела новое счастье после развода и не скрывает своего возлюбленного


Поклонники Эвелины Блёданс были уверены - актриса найдёт своё счастье после тяжёлого развода с Александром Сёминым, который она скрывала почти год. Осенью 2017 года Блёданс и Сёмин сообщили, что несмотря на расставание, между ними остались тёплые отношения, и они продолжат вместе воспитывать своего сына Семёна.

Сейчас Блёданс объявила общественности, что может назвать "своим" нового возлюбленного - бизнесмена из Москвы Сергея Демчева. Он уже успел подружиться с сыном Эвелины, назвав его воспитанным и добрым мальчиком.

Эвелина Блёданс обрела новое счастье после развода и не скрывает своего возлюбленного


48-летняя Эвелина Блёданс даже задумалась об ещё одном ребёнке. Недавно в её Instagram появилось фото актрисы, гуляющей с ребёнком своей подруги. Снимок Блёданс откровенно подписала, что мечтает:

снова вот так... с колясочкой.

и поблагодарила подругу Вику за доверие.

В комментариях фолловеры предположили, что сама Блёданс в ближайшее время может стать бабушкой, поскольку её сыну от первого брака уже 23 года и наставили кучу лайков любимой актрисе.

Эвелина Блёданс обрела новое счастье после развода и не скрывает своего возлюбленного
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 12:10
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