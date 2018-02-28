Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве подержанных авто премиум-класса

Москвичи в январе приобрели 263 авто BMW 5-Series (+17 процента). На втором месте разместилась Mercedes-Benz E-Class (245 авто; минус 5 процента). На третьем месте оказался кроссовер BMW X5. В январе транспортное средство разошлось в количестве 194 экземпляров. Это на 28 процентов больше в сравнении с прошлогодними показателями. «Пятёрку» лидеров замыкают подержанные версии BMW3-Series, а также Mercedes-Benz S-Class. Продажи в этих машин составили 190 (плюс 10%), а также 163 (плюс 5%) авто соответственно.В рейтинг самых популярных в Москве премиальных подержанных транспортных средств попали также версии Mercedes-Benz C-Class (- 1%; 161 авто), Audi A6 (-5%; 138 машин), Mercedes-Benz M-Class (+5%; 138 авто), Mercedes-Benz GL-Class (+3%; 131 машин), а также Volvo XC90 (+41%; 131 авто).