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Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве подержанных авто премиум-класса

По объёму реализации среди версий премиум-класса на вторичном московском авторынке в январе этого года лидировала модель BMW 5-Series.

Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве подержанных авто премиум-класса


Москвичи в январе приобрели 263 авто BMW 5-Series (+17 процента). На втором месте разместилась Mercedes-Benz E-Class (245 авто; минус 5 процента). На третьем месте оказался кроссовер BMW X5. В январе транспортное средство разошлось в количестве 194 экземпляров. Это на 28 процентов больше в сравнении с прошлогодними показателями. «Пятёрку» лидеров замыкают подержанные версии BMW3-Series, а также Mercedes-Benz S-Class. Продажи в этих машин составили 190 (плюс 10%), а также 163 (плюс 5%) авто соответственно.

В рейтинг самых популярных в Москве премиальных подержанных транспортных средств попали также версии Mercedes-Benz C-Class (- 1%; 161 авто), Audi A6 (-5%; 138 машин), Mercedes-Benz M-Class (+5%; 138 авто), Mercedes-Benz GL-Class (+3%; 131 машин), а также Volvo XC90 (+41%; 131 авто).
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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