Карина Кокс встала на защиту мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

Напомним, что Эдуард Магаев, более известный как DJ MEG публично высмеял ее намерение подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода и назвал популярную ведущую телестройки «животным» и «дворнягой».Ольга Бузова опешила от волны такого негатива и заявила обидчикам, что не будет терпеть оскорбления, несмотря на то, что у нее нет защитника.Поклонники Бузовой набросились на ди-джея MEG, который впрочем, извинился за свои слова и теперь не понимает, зачем об этом дальше говорить.На защиту музыканта встала его жена Карина Кокс, которая считает, что «Ольга Бузова в этой ситуации сама взяла на себя роль жертвы». Девушка объяснила, что ее муж взрослый человек и «самый лучший мужчина во всем мире для нее» и за его критику Карина готова всех отправлять в «дремучий бан».