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Карина Кокс встала на защиту мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс ответила всем защитниками Ольги Бузовой, что никто не имеет права критиковать ее мужа.

Напомним, что Эдуард Магаев, более известный как DJ MEG публично высмеял ее намерение подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода и назвал популярную ведущую телестройки «животным» и «дворнягой».

Карина Кокс встала на защиту мужа, оскорбившего Ольгу Бузову

Ольга Бузова опешила от волны такого негатива и заявила обидчикам, что не будет терпеть оскорбления, несмотря на то, что у нее нет защитника.

Поклонники Бузовой набросились на ди-джея MEG, который впрочем, извинился за свои слова и теперь не понимает, зачем об этом дальше говорить.

На защиту музыканта встала его жена Карина Кокс, которая считает, что «Ольга Бузова в этой ситуации сама взяла на себя роль жертвы». Девушка объяснила, что ее муж взрослый человек и «самый лучший мужчина во всем мире для нее» и за его критику Карина готова всех отправлять в «дремучий бан».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:11
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