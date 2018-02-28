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Китайская компания JAC показала свой новый электрокар iEV A50

Руководителями китайской компании JAC перед премьерой в Пекине показали снимки нового электрокара версии iEV A50.Данное транспортное средство наделили функцией быстрой зарядки, электродвигателем на 150 л.с., а также литий-ионными АКБ.

Китайская компания JAC показала свой новый электрокар iEV A50


Разработчики готовятся общественности представить в рамках пекинской выставки электрокар версии JAC iEV A50. Транспортное средство за полтора часа можно зарядить на 80 процентов. Запас хода автомобиля при отметке в сто процентов составляет 330 километров. В случае заказа батареи повышенной емкости данный показатель повышается до 500 километров. Транспортное средство в длину имеет 4 500 мм. При этом колесная база достигает 2,7 м. Производители под капотом установили электромотор на 150 лошадиных сил.

Версия на рынке КНР JAC iEV A50 должна появиться сразу после официальной премьеры на мероприятии. Между тем приблизительная стоимость транспортного средства составляет 650 000 рублей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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