Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием шуточным постом в Instagram

Под фото с подборкой картинок с цифрами «37», именинник написал, что ему сегодня «стукнуло 37». Артист принял решение поздравить себя первым. Гарик пожелал сам себе здоровья, счастья, а также творческих успехов, и чтобы близкие и родные здравствовали, радовались, при этом все знакомые жили в достатке. Юморист добавил, чтобы все люди были счастливы, и всю работу за них делали роботы, а им оставалось лишь только есть. В результате этого артист на их фоне будет казаться худым.Шуточный пост Харламова в течение одиннадцати часов сумело собрать около 75 тысяч отметок «Мне нравится» и более 4,5 поздравительных комментариев от многочисленных поклонников знаменитого юмориста.