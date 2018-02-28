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Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием шуточным постом в Instagram

Гарик Харламов двадцать восьмого февраля отмечает тридцатисемилетние. Резидент Comedy Club решил первым себя поздравить с днем рождения. Юморист в своём микроблоге Instagram обнародовал шуточный пост.

Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием шуточным постом в Instagram

Под фото с подборкой картинок с цифрами «37», именинник написал, что ему сегодня «стукнуло 37». Артист принял решение поздравить себя первым. Гарик пожелал сам себе здоровья, счастья, а также творческих успехов, и чтобы близкие и родные здравствовали, радовались, при этом все знакомые жили в достатке. Юморист добавил, чтобы все люди были счастливы, и всю работу за них делали роботы, а им оставалось лишь только есть. В результате этого артист на их фоне будет казаться худым.

Шуточный пост Харламова в течение одиннадцати часов сумело собрать около 75 тысяч отметок «Мне нравится» и более 4,5 поздравительных комментариев от многочисленных поклонников знаменитого юмориста.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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