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Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и электрическим мотором одновременно

Чешской компанией Skoda озвучены новые подробности касательно концептуального кроссовера Skoda Vision X. Его публично представят 6 марта в рамках женевского автосалона.

Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и электрическим мотором одновременно

Модель наделят революционным мотором, работающим на полностью электрической тяге, сжатом природном газе и бензине. Новую концептуальную версию кроссовера Skoda Vision X оснащают бензиновым 1,5-литровым двигателем 1.5 TSI. Модель обладает сразу двумя ёмкостями для сжатого газа, размещающимися в багажнике и за задними сидениями. 1,5-литровый TSI на газу выдаёт 130 л.с. (250 Нм), при этом передавая привод непосредственно на передние колеса. Версию можно переключить на задний привод. При этом задействуется электрический мотор на задней оси. Модель также можно переводить в систему 4X4, применяющую все моторы.

В случае применения двух баллонов газа, а также небольшого бака бензина, преодолеть можно всего 650 километров, что в данном случае не впечатляет.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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