Бывшая участница «Дома-2» Вика Комиссарова выходит замуж

Причем, девушка призналась, что готова даже уехать за любимым из страны. Со своим избранником Вика познакомилась на Бали во время отпуска и сразу почувствовала, что ей хорошо вместе с ним. Ее ухажера зовут Оскар и ему 27 лет. Парень занимается туристическим бизнесом и недвижимостью на Бали, хотя сам является гражданином Казахстана.Во время одного ужина Оскар сделал Комиссаровой предложение, и она согласилась. Понятно, что строить отношения на расстоянии непросто и потому Вика решила перебраться к любимому на курортный остров.Напомним, что на реалити-шоу Виктория Комиссарова строила романтические отношения с Антоном Шоки, но пара постоянно вступала в конфликты и даже покинула телестройку. Однако за Периметром их любовь продлились недолго и влюбленные расстались.