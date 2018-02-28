Виктория Романец дала странное прозвище Антону Гусеву

При этом Романец рассказала, что своего мужа она ласково называет «пасочка».Поклонники Виктории живо откликнулись на ее предложение и начали делиться смешными прозвищами своих мужей, самыми популярными среди них стали «пусечка», «пупсик», «котя» и даже «жиробасик». Кое-кто из подписчиков шутливо предположил, что разнообразными прозвищами супруги называют друг друга, когда забывают как кого зовут.Напомним, что Виктория Романец и Антон Гусев поженились летом 2017 года и с тех пор особо не давали повода сомневаться в искренности своих чувств. Однако нынешней зимой в их семье произошли какие-то разногласия и супруги даже заявили, что готовы развестись. Правда, это желание было мимолетным, и после подарков и извинений со стороны Антона, семья восстановилась.