Виктория Романец дала странное прозвище Антону Гусеву
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец обратилась к подписчикам с необычным вопросом, ей стало интересно, как называют фолловеры своих вторых половинок.
При этом Романец рассказала, что своего мужа она ласково называет «пасочка».
Поклонники Виктории живо откликнулись на ее предложение и начали делиться смешными прозвищами своих мужей, самыми популярными среди них стали «пусечка», «пупсик», «котя» и даже «жиробасик». Кое-кто из подписчиков шутливо предположил, что разнообразными прозвищами супруги называют друг друга, когда забывают как кого зовут.
Напомним, что Виктория Романец и Антон Гусев поженились летом 2017 года и с тех пор особо не давали повода сомневаться в искренности своих чувств. Однако нынешней зимой в их семье произошли какие-то разногласия и супруги даже заявили, что готовы развестись. Правда, это желание было мимолетным, и после подарков и извинений со стороны Антона, семья восстановилась.
При этом Романец рассказала, что своего мужа она ласково называет «пасочка».
Поклонники Виктории живо откликнулись на ее предложение и начали делиться смешными прозвищами своих мужей, самыми популярными среди них стали «пусечка», «пупсик», «котя» и даже «жиробасик». Кое-кто из подписчиков шутливо предположил, что разнообразными прозвищами супруги называют друг друга, когда забывают как кого зовут.
Напомним, что Виктория Романец и Антон Гусев поженились летом 2017 года и с тех пор особо не давали повода сомневаться в искренности своих чувств. Однако нынешней зимой в их семье произошли какие-то разногласия и супруги даже заявили, что готовы развестись. Правда, это желание было мимолетным, и после подарков и извинений со стороны Антона, семья восстановилась.