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Виктория Романец дала странное прозвище Антону Гусеву

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец обратилась к подписчикам с необычным вопросом, ей стало интересно, как называют фолловеры своих вторых половинок.

При этом Романец рассказала, что своего мужа она ласково называет «пасочка».

Виктория Романец дала странное прозвище Антону Гусеву

Поклонники Виктории живо откликнулись на ее предложение и начали делиться смешными прозвищами своих мужей, самыми популярными среди них стали «пусечка», «пупсик», «котя» и даже «жиробасик». Кое-кто из подписчиков шутливо предположил, что разнообразными прозвищами супруги называют друг друга, когда забывают как кого зовут.

Напомним, что Виктория Романец и Антон Гусев поженились летом 2017 года и с тех пор особо не давали повода сомневаться в искренности своих чувств. Однако нынешней зимой в их семье произошли какие-то разногласия и супруги даже заявили, что готовы развестись. Правда, это желание было мимолетным, и после подарков и извинений со стороны Антона, семья восстановилась.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53
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