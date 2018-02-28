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Татьяне Васильевой исполняется 71 год

Двадцать восьмого февраля известной советской и российской актрисе театра и кино исполняется 71 год. Татьяна Васильева посещала театральную студию вопреки запретам её родителей.

Татьяне Васильевой исполняется 71 год

Васильева после окончания школы поступила в Московский Художественный театр на курс Маркова. В 1969 году она окончила обучение, после чего работала в театре Сатиры. Через два года артистка сыграла свою первую роль в кинокартине «Всмотритесь в лицо». Однако появление на экранах актрисе не принесло большого успеха. Васильева всё равно продолжала искать работу в этой сфере.

Самая первая удачная роль оказалась Дуэнья. Кинокартина с одноименным названием была выпущена в 1979 году, что помогло Татьяна Григорьевне закрепиться в кинематографе. После фильма под названием «Самая обаятельная и привлекательная» к артистке пришла настоящая популярность.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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