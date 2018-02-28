Татьяне Васильевой исполняется 71 год

Васильева после окончания школы поступила в Московский Художественный театр на курс Маркова. В 1969 году она окончила обучение, после чего работала в театре Сатиры. Через два года артистка сыграла свою первую роль в кинокартине «Всмотритесь в лицо». Однако появление на экранах актрисе не принесло большого успеха. Васильева всё равно продолжала искать работу в этой сфере.Самая первая удачная роль оказалась Дуэнья. Кинокартина с одноименным названием была выпущена в 1979 году, что помогло Татьяна Григорьевне закрепиться в кинематографе. После фильма под названием «Самая обаятельная и привлекательная» к артистке пришла настоящая популярность.