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В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50 человек

Пятьдесят человек в Чехии скончались из-за гриппа за последние 3 недели. Информация передана представителями Государственного медицинского института.

В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50 человек

Имеется информация, что 43 умершим было от шестидесяти лет, а остальным от 25 лет до 59 лет. В больницах за данный период разместили 199 человек, которые заболели гриппом. По прогнозу Института здравоохранения, данная эпидемия продолжаться будет еще несколько недель, но пик уже пройден. Стоит отметить, что эпидемия гриппа, которая началась в феврале прошлого года, продолжалась примерно 8 недель. Тогда в больницы попало свыше 300 человек. Из них умерло 114 человек.

19 февраля сообщалось, что эпидемия гриппа в Чехии привела к смерти тридцати трёх человек на протяжении 2 недель. В основном среди умерших значатся люди возрастом более 65 лет, страдавшие прочими заболеваниями: проблемами с сердцем, диабетом, ожирением. Эпидемию гриппа в государстве объявили в начале февраля.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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