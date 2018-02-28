Муж Ксении Бородиной стал постоянным психологом для своих подписчиц

В очередной публикации Курбан понял тему, что делать с парнем, который не способен на мужские поступки.Девушка спросила у Омарова, как ей поступить, если ее любимый не заботится о ней, не ухаживает и не дарит подарков даже на день рождения.Подписчица подозревает, что не нужна своему парню, и он просто проводит с ней время.Курбан Омаров написал, что женщины склонны к преувеличениям и потому ему сложно быть адекватным, но если девушка права, то стоит обратить внимание на того, кто действительно захочет сделать ее любимой.От себя Курбан добавил, что если женщина любима, то ее хочется радовать и оберегать, особенно в конфетно-букетный период.