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Муж Ксении Бородиной стал постоянным психологом для своих подписчиц

Супруг популярной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров стал той самой «жилеткой», в которую плачутся его подписчицы.

В очередной публикации Курбан понял тему, что делать с парнем, который не способен на мужские поступки.

Муж Ксении Бородиной стал постоянным психологом для своих подписчиц

Девушка спросила у Омарова, как ей поступить, если ее любимый не заботится о ней, не ухаживает и не дарит подарков даже на день рождения.
Подписчица подозревает, что не нужна своему парню, и он просто проводит с ней время.

Муж Ксении Бородиной стал постоянным психологом для своих подписчиц

Курбан Омаров написал, что женщины склонны к преувеличениям и потому ему сложно быть адекватным, но если девушка права, то стоит обратить внимание на того, кто действительно захочет сделать ее любимой.

От себя Курбан добавил, что если женщина любима, то ее хочется радовать и оберегать, особенно в конфетно-букетный период.
dzen / Политика / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40
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