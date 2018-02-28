Учёные рассказали про влияние погоды на кожу
Кожа человека страдает от ультрафиолета, внешних загрязнений, некачественной воды, мороза.
Действию низких температур больше всего подвергаются руки и лицо. Низкие температуры вызывают спазмы капилляров в мягких поверхностных тканях. На холоде сосуды моментально расширяются, обеспечивая приток крови к кожному покрову. Это заметно по красном носу и румянцу. Диаметр сосудов постепенно возвращается к норме. При этом кожа бледнеет. Данные перепады негативно влияют на обмен веществ в тканях. Зимой кожа людей стареет быстрее. Мороз является для кожи более вредным в сравнении с ультрафиолетом. "Политэксперт" передаёт, что с наступлением холодов нужно переходить на плотные питательные и увлажняющие кремы.
Зимой требуется привычный крем изменить на более жирный, который обеспечивает защитную функцию. Для зимнего времени эффективный крем должен содержать следующие элементы: натуральные жиры, силикон, глицерин, сорбитол.
Действию низких температур больше всего подвергаются руки и лицо. Низкие температуры вызывают спазмы капилляров в мягких поверхностных тканях. На холоде сосуды моментально расширяются, обеспечивая приток крови к кожному покрову. Это заметно по красном носу и румянцу. Диаметр сосудов постепенно возвращается к норме. При этом кожа бледнеет. Данные перепады негативно влияют на обмен веществ в тканях. Зимой кожа людей стареет быстрее. Мороз является для кожи более вредным в сравнении с ультрафиолетом. "Политэксперт" передаёт, что с наступлением холодов нужно переходить на плотные питательные и увлажняющие кремы.
Зимой требуется привычный крем изменить на более жирный, который обеспечивает защитную функцию. Для зимнего времени эффективный крем должен содержать следующие элементы: натуральные жиры, силикон, глицерин, сорбитол.