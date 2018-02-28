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Учёные рассказали про влияние погоды на кожу

Кожа человека страдает от ультрафиолета, внешних загрязнений, некачественной воды, мороза.

Учёные рассказали про влияние погоды на кожу

Действию низких температур больше всего подвергаются руки и лицо. Низкие температуры вызывают спазмы капилляров в мягких поверхностных тканях. На холоде сосуды моментально расширяются, обеспечивая приток крови к кожному покрову. Это заметно по красном носу и румянцу. Диаметр сосудов постепенно возвращается к норме. При этом кожа бледнеет. Данные перепады негативно влияют на обмен веществ в тканях. Зимой кожа людей стареет быстрее. Мороз является для кожи более вредным в сравнении с ультрафиолетом. "Политэксперт" передаёт, что с наступлением холодов нужно переходить на плотные питательные и увлажняющие кремы.

Зимой требуется привычный крем изменить на более жирный, который обеспечивает защитную функцию. Для зимнего времени эффективный крем должен содержать следующие элементы: натуральные жиры, силикон, глицерин, сорбитол.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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