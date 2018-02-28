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Чили и имбирь помогают сбросить лишние килограммы

Американские ученые Колумбийского университета доказали, что чили и имбирь помогают сбросить лишние килограммы, которые уходят благодаря активным веществам - капсаицина и имперингола.

Чили и имбирь помогают сбросить лишние килограммы

Пряная и острая пища помогает худеть. У людей, которые добавляли в свои основные блюда чили, уменьшалась тяга к сладкой, жирной и соленой пище. Пряные напитки тоже можно использовать для снижения веса.

Ученые поведали, что имбирь и чили содержат «агитаторы» - это активные ингредиенты которые вызывают раздражение, повышенное потоотделение, чувство приливов тепла.Чтобы восстановиться, организм включает ускоренный метаболизм, при этом сжигаются лишние жиры. Имбирь не только отлично помогает в борьбе с лишними килограммами, а также полезен для здоровья. Его корень может уменьшить менструальную боль, снять симптомы химиотерапии, улучшить работу желудка, устранить очаг воспаления, а также прекратить диарею.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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