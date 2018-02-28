Чили и имбирь помогают сбросить лишние килограммы

Пряная и острая пища помогает худеть. У людей, которые добавляли в свои основные блюда чили, уменьшалась тяга к сладкой, жирной и соленой пище. Пряные напитки тоже можно использовать для снижения веса.Ученые поведали, что имбирь и чили содержат «агитаторы» - это активные ингредиенты которые вызывают раздражение, повышенное потоотделение, чувство приливов тепла.Чтобы восстановиться, организм включает ускоренный метаболизм, при этом сжигаются лишние жиры. Имбирь не только отлично помогает в борьбе с лишними килограммами, а также полезен для здоровья. Его корень может уменьшить менструальную боль, снять симптомы химиотерапии, улучшить работу желудка, устранить очаг воспаления, а также прекратить диарею.