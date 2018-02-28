Audi официально представила новое поколение седана Audi A6

В сеть интернета до премьеры выложили фотографии нового седана Audi A6. Снимки нового автомобиля рассекретил один из участников форума Worldscoop.



Официальная презентация седана Audi A6 состоится в марте текущего года на международном автосалоне в Женеве. Внешний дизайн автомобиля выполнен в стиле моделей А7 и А8 новой генерации. В частности, седан получил между задними фонарями хромированную планку в духе флагмана немецкого бренда, а также автомобиль обзавёлся матричными фарами с полосками ходовых осветителей.



Стоит отметить, что актуальная генерация автомобиля Audi A6 была выведена на рынок в 2011 году. Последнее обновление автомобилю было проведено в 2016 году, после чего кузов машины спереди и сзади слегка видоизменился, а также машину дополнили более современным оснащением.



На российском рынке актуальная генерация Audi A6 доступна по цене от 2 600 000 рублей.