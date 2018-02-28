В Женеве представят две новые версии спорткара Alpine A110

Новое спортивное купе Alpine A110 сами разработчики позиционируют, как облегчённую версию для трекового использования. Однако новый спорткар на самом деле является самой доступной моделью начального уровня.В частности, модификация Alpine A110 Pure в списке оснащения не имеет некоторых функций, а также звукоизоляция салона не слишком высокого качества, это сделали, чтобы снизить массу автомобиля. При этом автомобиль получил более острое рулевое управление и облегчённые колёсные диски.Спорткар Alpine A110 Legende имеет изысканный внешний дизайн и ориентирован на роскошь. Данную модификацию оснастили кожаным салоном с кабоновыми вставками, а также настроили шасси на более комфортное повседневное использование.При этом обе модификации спортивного купе оснащены бензиновым турбомотором объёмом 1,8 литра, который будет выдавать 249 лошадиных сил.