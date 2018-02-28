Фигуристы ответили на возможный запрет РФ проводить соревнования

Ольга Ермолина, являющаяся пресс-атташе федерации, рассказала, что в данном случае следует дождаться 1 апреля. В РФ планируется 6 международных мероприятий. По мнению Ермолиной, навряд ли кто-то обрадуется их отмене. Информация касательно того, что РФ лишат права подачи заявок для проведения международных соревнований, была передана порталом «Чемпионат». Издание сделало такой вывод на основе существующего международного стандарта соответствия потенциальных подписантов кодексу WADA. Он в силу вступает с 1 апреля.Заявки для проведения международных мероприятий могут приниматься от государств, присоединившихся к конвенции ЮНЕСКО против использования допинга в спорте. Национальное антидопинговое агентство, а также НОК, должны соответствовать стандартам.