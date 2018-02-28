Хейтеры заявили, что нарощенные волосы Ольги Бузовой отваливаются с корнем

Девушка сменила каре на длинные нарощенные локоны. Хейтеры отмечают, что в последнее время более чем заметно, как эти длинные волосы превращаются в патлы, а также отваливаются вместе с корнем.В интернете гуляет кадр с одного из последних концертов знаменитости. На фото можно видеть, что когда-то роскошное пряди отваливаются с головы Ольги и у звезды уже появилась жуткая проплешина.Многие уже отметили, что Бузова скоро может вовсе остаться без волос.