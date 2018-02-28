Ольга Бузова хочет жить по времени Дальнего Востока

Знаменитость осталась в восторге от теплого приема и купалась в любви своих фанатов. Она неустанно благодарила в соцсетях и фан-клуб Благовещенска и почитателей ее таланта, которые буквально завалили Бузову цветами, подарками и игрушками.После выступления Ольга написала поклонникам, что пересмотрела все видео и «сторис» и осталась под глубоким впечатлением. Ольга Бузова объяснилась в любви местным фанатам и легла спать, чтобы на следующий день начать жить по дальневосточному времени.В комментариях к публикациям Ольги Бузовой, фолловеры интересовали, что она делает с подарками потом и выразили надежду, что после «зачетных композиций» последуют и новые песни.