Виктория Боня ностальгирует по Мальдивам и показывает свою настоящую фигуру

Виктория пожаловалась, что в заснеженном Монако ей тоскливо, и она мечтает вернуться на песок островных пляжей. Тем более что там можно постоянно демонстрировать свою идеальную фигуру.Боня сопроводила публикацию своими старыми пляжными снимками и поклонники тут же забросали своего кумира комплиментами и выразили желание поучаствовать в конкурсе.Напомним, что совсем недавно, когда Виктория поделилась с подписчиками видеороликом с танцем, они не были так благосклонны и раскритиковали фигуру знаменитости в пух и прах.Хейтеры припомнили Боне ее 38-летний возраст и посоветовали прятать «беременный» живот под одеждой, а не светить им.