Виктория Боня ностальгирует по Мальдивам и показывает свою настоящую фигуру
Экс-участница «Дом-2», телеведущая и модель Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram своей тоской по отдыху на Мальдивских островах и предложила фолловерам поучаствовать в розыгрыше путевки в эти райские места.
Виктория пожаловалась, что в заснеженном Монако ей тоскливо, и она мечтает вернуться на песок островных пляжей. Тем более что там можно постоянно демонстрировать свою идеальную фигуру.
Боня сопроводила публикацию своими старыми пляжными снимками и поклонники тут же забросали своего кумира комплиментами и выразили желание поучаствовать в конкурсе.
Напомним, что совсем недавно, когда Виктория поделилась с подписчиками видеороликом с танцем, они не были так благосклонны и раскритиковали фигуру знаменитости в пух и прах.
Хейтеры припомнили Боне ее 38-летний возраст и посоветовали прятать «беременный» живот под одеждой, а не светить им.
Виктория пожаловалась, что в заснеженном Монако ей тоскливо, и она мечтает вернуться на песок островных пляжей. Тем более что там можно постоянно демонстрировать свою идеальную фигуру.
Боня сопроводила публикацию своими старыми пляжными снимками и поклонники тут же забросали своего кумира комплиментами и выразили желание поучаствовать в конкурсе.
Напомним, что совсем недавно, когда Виктория поделилась с подписчиками видеороликом с танцем, они не были так благосклонны и раскритиковали фигуру знаменитости в пух и прах.
Хейтеры припомнили Боне ее 38-летний возраст и посоветовали прятать «беременный» живот под одеждой, а не светить им.