Виктория Романец может остаться без заработка от рекламы в Instagram

Дело в том, что Виктория разместила на своей странице промо-пост от компании по продаже постельного белья, но вместе с рекламой продукции в Сеть попали и рекомендации рекламодателя по размещению публикации.Романец просто скопировала текст, в котором рассказывает, где она заказывает такое красивое белье и советует магазин подписчикам, но вместе с ним попали и рекомендации продавца: что показывать в рекламе и как должно выглядеть само постельное белье.Очевидно, что такое пренебрежительное отношение к работе отвернет от нее многих рекламодателей, а продавцы постельного белья уже потребовали от Виктории вернуть гонорар и разорвали с ней деловые отношения.