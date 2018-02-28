Виктория Романец может остаться без заработка от рекламы в Instagram
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец очередной раз оконфузилась в Instagram и на этот раз довольно серьезно.
Дело в том, что Виктория разместила на своей странице промо-пост от компании по продаже постельного белья, но вместе с рекламой продукции в Сеть попали и рекомендации рекламодателя по размещению публикации.
Романец просто скопировала текст, в котором рассказывает, где она заказывает такое красивое белье и советует магазин подписчикам, но вместе с ним попали и рекомендации продавца: что показывать в рекламе и как должно выглядеть само постельное белье.
Очевидно, что такое пренебрежительное отношение к работе отвернет от нее многих рекламодателей, а продавцы постельного белья уже потребовали от Виктории вернуть гонорар и разорвали с ней деловые отношения.
Дело в том, что Виктория разместила на своей странице промо-пост от компании по продаже постельного белья, но вместе с рекламой продукции в Сеть попали и рекомендации рекламодателя по размещению публикации.
Романец просто скопировала текст, в котором рассказывает, где она заказывает такое красивое белье и советует магазин подписчикам, но вместе с ним попали и рекомендации продавца: что показывать в рекламе и как должно выглядеть само постельное белье.
Очевидно, что такое пренебрежительное отношение к работе отвернет от нее многих рекламодателей, а продавцы постельного белья уже потребовали от Виктории вернуть гонорар и разорвали с ней деловые отношения.