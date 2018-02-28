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РФ запретят проводить международные соревнования

С первого апреля текущего года РФ запретят проведение соревнований по некоторым видам спорта. Это связано с несоответствием российского антидопингового агентства РУСАДА имеющимся стандартам международной WADA.

РФ запретят проводить международные соревнования

При этом ограничения в данном случае не распространяются на турниры, про организацию которых договорились ещё до запрета. Вследствие несоответствия РУСАДА существующим принципам WADA в РФ запрещено проводить серьезные турниры. Из общих правил исключением являются организации, которые не зависят от WADA. Речь идёт об MMA-боях и баскетбольной евролиги.

WADA прошлой сенью не восстановила в правах РУСАДА. Причиной является отказ агентства РФ признавать наличие поддержки употребления запрещенных препаратов на государственном уровне, которые способствуют быстрому восстановлению атлетов. Второй причиной является запрет зарубежным специалистам проанализировать пробы спортсменов московской лаборатории.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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