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Татьяна Михалкова отметила свой день рождения с детьми

Татьяне Михалковой четырнадцатого февраля исполнился 71 год. Супруга известного режиссера отметила день рождения в ресторане своего сына Артема.

Татьяна Михалкова отметила свой день рождения с детьми

На мероприятии присутствовали только муж Никита Михалков, дети, внуки и близкие друзья. По признанию дочки Нади, она ни у кого не видела таких изумительных отношений, как у её родителей. Аня также восхищается своей мамой. Она сказала, что любовь матери к детям всепрощающа и бесконечна, которая ни на секунду не гаснет. Девушка добавила, что Татьяна Евгеньевна до сего времени так ощущает жизнь, что ей совсем не грозит старость.

Порадовали Татьяну Михалкову и внуки. Внучка Нина, являющаяся дочкой Нади, из песка сотворила птицу, а дочка Артема - Наташа, зная, как её бабушка любит путешествовать по всему миру, нарисовала море, в котором плавают рыбы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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