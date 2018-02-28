Татьяна Михалкова отметила свой день рождения с детьми

На мероприятии присутствовали только муж Никита Михалков, дети, внуки и близкие друзья. По признанию дочки Нади, она ни у кого не видела таких изумительных отношений, как у её родителей. Аня также восхищается своей мамой. Она сказала, что любовь матери к детям всепрощающа и бесконечна, которая ни на секунду не гаснет. Девушка добавила, что Татьяна Евгеньевна до сего времени так ощущает жизнь, что ей совсем не грозит старость.Порадовали Татьяну Михалкову и внуки. Внучка Нина, являющаяся дочкой Нади, из песка сотворила птицу, а дочка Артема - Наташа, зная, как её бабушка любит путешествовать по всему миру, нарисовала море, в котором плавают рыбы.