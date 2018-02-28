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Храм гроба Господня открыли после трех дней церковного протеста

В Иерусалиме храм Гроба Господня открыли после церковного протеста, который длился три дня. В данном случае протестовали против налоговой политики властей.

Храм гроба Господня открыли после трех дней церковного протеста

Ваджих Нусейбе, являющийся старшим хранителем ключа от христианской святыни, отметил, что он после трехдневного закрытия открыл врата храма. Нусейбе поблагодарил всех, кто участвовал в восстановлении статуса-кво. Уже вскоре после открытия, на территорию храма начали стекаться паломники. Храм Гроба Господня 26 февраля закрыли на неопределенный срок для посетителей, протестуя тем самым против введения властями города налогов на церковную недвижимость.

Власти Иерусалима собирались с христианских конфессий взыскать около $180 000 000 в качестве долгов. На такую сумму оценили коммерческие площади, которые принадлежат церквям, и располагаются в черте Иерусалима. Гроб Господень является главной святыней христианского мира. Иисус Христос здесь после распятия был погребен, а на 3-ий день воскрес.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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