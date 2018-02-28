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На Дальнем Востоке фан-клуб устроил Ольге Бузовой горячий прием

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова выложила в себя в Инстаграме ролик, где видно, как многочисленные члены фанклуба Благовещенска приветствуют певицу.

Напомним, накануне девушка в первый раз прилетела в этот дальневосточный город с сольным концертом.

На Дальнем Востоке фан-клуб устроил Ольге Бузовой горячий прием

Сама звезда была невероятно тронута таким вниманием поклонников. Фанаты выложили на полу фойе концертного зала лепестками роз рисунок в виде сердца и станцевали вместе с Бузовой танец под её хит "Мало половин". В конце они подарили букет белых роз, которые так любит девушка.

Позже Ольга сказала, что столько подарков и цветов она не получала ни в одном городе.

"Спасибо большое моему фан-клубу в Благовещенске и каналу ТнТ. Столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе. Вы у меня самые лучшие", - благодарит фанатов из Благовещенска звезда.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:13
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