На Дальнем Востоке фан-клуб устроил Ольге Бузовой горячий прием

"Спасибо большое моему фан-клубу в Благовещенске и каналу ТнТ. Столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе. Вы у меня самые лучшие", - благодарит фанатов из Благовещенска звезда.

Напомним, накануне девушка в первый раз прилетела в этот дальневосточный город с сольным концертом.Сама звезда была невероятно тронута таким вниманием поклонников. Фанаты выложили на полу фойе концертного зала лепестками роз рисунок в виде сердца и станцевали вместе с Бузовой танец под её хит "Мало половин". В конце они подарили букет белых роз, которые так любит девушка.Позже Ольга сказала, что столько подарков и цветов она не получала ни в одном городе.