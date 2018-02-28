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Старейшая московская актриса Татьяна Карпова умерла без мучений и боли

Утром двадцать седьмого февраля в возрасте 102 года ушла из жизни актриса Татьяна Карпова. По словам близких артистки, она до последнего вздоха была в здравом уме. Звезда ушла без боли и мучений.

Старейшая московская актриса Татьяна Карпова умерла без мучений и боли


По мнению многих коллег, Карповой на склоне лет повезло не остаться одной. Татьяну Михайловну опекала семья приятелей. Артистка была крайне привязана к её членам, а детей воспитывала, как когда-то своего сына. Близкие люди звезды рассказали, что она до последнего времени обслуживала себя сама. Актриса ездила по квартире на инвалидной коляске, при этом помогала помощнице готовить на кухне. Также она планировала летом поехать на дачу.

Полутора года назад здоровье Карповой сильно пошатнулось. Татьяна Михайловна за день до своей смерти слегла. Артистка перестала кушать, при этом постоянно ощущала боль. Ночью к ней подошла помощница, и как оказалось, знаменитой советской актрисы больше нет.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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