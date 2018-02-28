Старейшая московская актриса Татьяна Карпова умерла без мучений и боли

По мнению многих коллег, Карповой на склоне лет повезло не остаться одной. Татьяну Михайловну опекала семья приятелей. Артистка была крайне привязана к её членам, а детей воспитывала, как когда-то своего сына. Близкие люди звезды рассказали, что она до последнего времени обслуживала себя сама. Актриса ездила по квартире на инвалидной коляске, при этом помогала помощнице готовить на кухне. Также она планировала летом поехать на дачу.Полутора года назад здоровье Карповой сильно пошатнулось. Татьяна Михайловна за день до своей смерти слегла. Артистка перестала кушать, при этом постоянно ощущала боль. Ночью к ней подошла помощница, и как оказалось, знаменитой советской актрисы больше нет.