В электронные ПТС российских автолюбителей могут включить личные данные автовладельцев

С таким предложением к правительству РФ обратились Оператор современной системы электронных паспортов технических средств, а также Российский союз автостраховщиков. Они просят ввести в ЭПТС персональные данные автомобилистов. Эксперты считают, что это поможет в определении собственника при перепродаже авто. В настоящее время право собственности непосредственно конкретного лица на транспортное средство удостоверяет «бумажный» ПТС, изготавливаемый Гознаком.Раньше средствами массовой информации передавалось, что Госдума для иностранных водителей приняла поправки. В Российской Федерации разрешат работать непосредственно по водительским удостоверениям стран, в которых русский язык обладает статусом государственного. При этом работать в сфере автоперевозок можно будет без экзаменов в автошколах и прав российского образца.