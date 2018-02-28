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Вера Брежнева примерила на себя образы известных ретро-блондинок

Вера Брежнева приняла участие в необычной фотосессии для глянцевого журнала Cosmopolitan Beauty. По задумке автора издания, певица перевоплотилась в образы популярных блондинок прошлого. Коллектив глянца предложил своим подписчикам отгадать, в кого именно из знаменитостей перевоплотилась Брежнева.

Вера Брежнева примерила на себя образы известных ретро-блондинок

На главном фото с обложки, Вера изображена в образе легендарной французской красавицы и актрисы Бриджит Бардо. Певицу за это наградили огромным количеством лестных отзывов. После этого Брежнева приняла решение закрыть секцию комментариев. Фотография, невзирая на это, сумела собрать 90 тысяч отметок «Мне нравится».

На страницах издания Cosmopolitan Брежнева примерила образ главного секс-символа девяностых и звезды фильма «Основной инстинкт» - актрисы Шэрон Стоун, а также модели Твигги. Подписчики признали, что именно в них, артистка выглядит весьма органично. По их мнению, особенно хорошо у Веры получилась Стоун.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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