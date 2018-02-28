Новый седан KIA Cerato выводят на рынок

Дебют нового KIA Cerato состоялся в США в январе текущего года, в продажу на североамериканский рынок автомобиль поступит летом нынешнего года. Сейчас новинку начнут реализовывать только на южнокорейском рынке.В качестве силовой установки KIA Cerato выступит бензиновый двигатель ёмкостью 1,6 литра, генерирующий 123 лошадиные силы. Расход топлива автомобиля на 100 километров пути составит около 6,6 литра.Базовая модификация седана оснащена светодиодными фарами, аэрбегами, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, системой мониторинга слепых зон, обогревом и вентиляцией передних сидений, круиз-контролем и другими опциями. В переводе на российскую валюту стоимость новинки составит от 829 000 рублей.