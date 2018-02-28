Эксперты назвали самые распространенные автомобили в РФ

Самым распространенным авто в РФ является «семерка» — Lada 2107. В России на первое января 2018 года насчитывалось 1 745 000 этих автомобилей. Второе место занял Lada 2106 (1 592 000 авто). Третье место досталось четырёхдверной Lada 4×4 (1 056 000 авто). Данные три самых распространённых авто в России занимают больше 10% отечественного автопарка. Показатели прочих версий из ТОП-10 не достигают показателя в 1 000 000 авто. В ТОП-10 вошли следующие версии: Lada 2109 (874 000 авто), Lada 2110 (829 000 авто), Lada 2114 (774 000 авто), Lada 2105 (744 000 авто).На восьмой позиции рейтинга оказался Ford Focus. Он одновременно занимает лидирующее место среди иномарок по численности авто в российском автопарке – 715 000 ед. Десятку ТОП самых распространенных моделей на территории РФ замыкают Toyota Corolla (699 000 авто) и Lada 21099 (679 000 авто).