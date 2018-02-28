Нонна Гришаева попала в клинику, все концерты отменены

Гришаева в рамках Instagram выложила видео, которое она сняла в одной из московских больниц. Артистка лежит в клинике с диагнозом - острый бронхит. В ролике звезда попросила прощение у своих поклонников за то, что не смогла играть свою роль, так как голоса совсем нет. Однако она сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы обрадовать зрителя.Подписчики пожелали Гришаевой скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты посоветовали Ноне больше отдыхать и набираться сил, при этом попросили долго не болеть. По их мнению, пока актриса болеет – весна не начнётся. Некоторые фолловеры писали, что лечиться надо обязательно, а то может подключиться пневмония, при этом добавив, что они её очень любят. Пост в течение семнадцати часов собрал около 47 просмотров пользователей и свыше 500 комментариев от фанатов знаменитости.