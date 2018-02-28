Компания Citroen переименует свой компактвэн C4 Picasso

В результате нововведений руководством автоконцерна Citroen модели Grand C4 Picasso и C4 Picasso теперь будут на рынке предлагаться под названиями Grand C4 SpaceTourer и C4 SpaceTourer.По поводу смены названия компактвена от Citroen высказали своё мнение некоторые профильные издания и эксперты. Специалисты считают, что руководство компании Citroen решило все свои компактвэны объединить в один бренд.Однако существует неофициальная версия, согласно которой автоконцерн Citroen просто не желает нести лишние расходы. Всё дело в том, что за использование в названии автомобиля имени Picasso автопроизводитель должен выплачивать определённую денежную сумму наследникам знаменитого художника Пикассо.