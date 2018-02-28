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Огромный Cadillac Escalade оказался быстрей спорткара Chevrolet Camaro

Довольно неожиданно закончилось соревнование на автомобильной трассе, предназначенной для дрэг-рейсинга, между двумя американскими моделями. Спорткар Chevrolet Camaro и большой кроссовер версии Cadillac Escalade соревновались на классической дистанции в ¼ мили.

Огромный Cadillac Escalade оказался быстрей спорткара Chevrolet Camaro

В данной гонке победителем стал непосредственно кроссовер. Специалисты ателье Hennessey Performance наделили Escalade рядом доработок. Модификация «Кадиллака» носит название HPE800. Автомобиль под капотом имеет бензиновый тюнингованный 6,2-литровый двигатель V8 на 805 л.с (крутящий момент - 1 100 Нм). Первую сотню кросс с места набирает меньше чем за 4 сек.


Соперником Escalade стал Camaro версии ZL1, имеющей под капотом 6,2-литровый мотор V8 на 650 лошадиных сил (крутящий момент - 880 Нм). Транспортное средство до первой сотни осуществляет разгон приблизительно за аналогичное время, как и его соперник. Этому способствует сниженная масса автомобиля.
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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