Огромный Cadillac Escalade оказался быстрей спорткара Chevrolet Camaro

В данной гонке победителем стал непосредственно кроссовер. Специалисты ателье Hennessey Performance наделили Escalade рядом доработок. Модификация «Кадиллака» носит название HPE800. Автомобиль под капотом имеет бензиновый тюнингованный 6,2-литровый двигатель V8 на 805 л.с (крутящий момент - 1 100 Нм). Первую сотню кросс с места набирает меньше чем за 4 сек.Соперником Escalade стал Camaro версии ZL1, имеющей под капотом 6,2-литровый мотор V8 на 650 лошадиных сил (крутящий момент - 880 Нм). Транспортное средство до первой сотни осуществляет разгон приблизительно за аналогичное время, как и его соперник. Этому способствует сниженная масса автомобиля.