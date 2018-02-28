Компания Porsche опровергла информацию опро отказ от дизельных моторов

Информация передана со ссылкой на Детлева фон Платена, являющегося главой отдела продаж Porsche. Топ-менеджер отмечает, что в руководстве не планируют полностью отказываться от авто на дизеле. Согласно стратегии премиального немецкого бренда, одним таким силовым агрегатом оснастят версии Porsche Macan и Porsche Cayenne. Подобные агрегаты, вероятно, внедрят в внедорожники и кроссоверы, потому что покупатели машин в данном кузове желают получить большой запас хода.По словам Платена, дизельный мотор у Porsche Cayenne появится в конце этого года. Про отказ от производства дизельных авто сообщали в феврале 2018 г. Тогда отмечали, что это решение связано с более строгими нормативами касательно выбросов вредных веществ, а также дизельгейтом в Volkswagen, контролирующим Porsche.