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Volkswagen показал на видеотизере новый концепт-кар

Компания Volkswagen обнародовала тизер нового прототипа, который представят публике на мотор-шоу в Женеве. Эксперты полагают, что на тизере демонстрируется новый электромобиль I.D. Vizzion, оснащённый системой автопилота.

Volkswagen показал на видеотизере новый концепт-кар


Электрокар Volkswagen I.D. Vizzion не будет иметь рулевого колеса, педалей и других деталей управления, этот автомобиль будет управляться при помощи голоса и жестов.

В качестве силовой установки Volkswagen I.D. Vizzion выступает электрический двигатель на 225 кВт/час, генерирующий 306 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара составляет 180 км/час. Машина оснащена комплектом литий-ионных батарей, благодаря чему машина без подзарядки сможет проехать 665 км.

Как уже сообщалось ранее, серийное производство линейки I.D. начнётся с 2020 года, изначально будет выпущена компактная модель, затем появится минивэн, паркетник и седан.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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