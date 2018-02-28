Volkswagen показал на видеотизере новый концепт-кар

Электрокар Volkswagen I.D. Vizzion не будет иметь рулевого колеса, педалей и других деталей управления, этот автомобиль будет управляться при помощи голоса и жестов.В качестве силовой установки Volkswagen I.D. Vizzion выступает электрический двигатель на 225 кВт/час, генерирующий 306 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара составляет 180 км/час. Машина оснащена комплектом литий-ионных батарей, благодаря чему машина без подзарядки сможет проехать 665 км.Как уже сообщалось ранее, серийное производство линейки I.D. начнётся с 2020 года, изначально будет выпущена компактная модель, затем появится минивэн, паркетник и седан.