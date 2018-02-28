Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою мертвую собаку

Знаменитая американская певица и актриса - хозяйка трех милейших девочек–собачек породы котон-де-тулеар. До этого у знаменитости была на попечении Саманта этой же породы, которая прожила с ней 14 лет. Перед смертью из пасти и желудка Саманты специалисты сделали забор клеток. Через время из этого материала вырастили клонов собачки, двух девочек – Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт.Также «на воспитании» голливудской знаменитости есть еще одна родственница погибшей Саманты – ее кузина, как две капли воды похожая на двух остальных. А хозяйка различает их одну от другой по цвету ошейников и одежды.К слову, летом прошлого года в Китае появилась первая клонированная ГМО-собака. Как признаются специалисты, собаки – наиболее сложные животные для клонирования.