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Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою мертвую собаку

Известная американка Барбра Стрейзанд сделала двух клонов своей почившей любимицы – собаки Саманты.
Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою мертвую собаку


Знаменитая американская певица и актриса - хозяйка трех милейших девочек–собачек породы котон-де-тулеар. До этого у знаменитости была на попечении Саманта этой же породы, которая прожила с ней 14 лет. Перед смертью из пасти и желудка Саманты специалисты сделали забор клеток. Через время из этого материала вырастили клонов собачки, двух девочек – Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт.

Также «на воспитании» голливудской знаменитости есть еще одна родственница погибшей Саманты – ее кузина, как две капли воды похожая на двух остальных. А хозяйка различает их одну от другой по цвету ошейников и одежды.

К слову, летом прошлого года в Китае появилась первая клонированная ГМО-собака. Как признаются специалисты, собаки – наиболее сложные животные для клонирования.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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