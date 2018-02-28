В армии США теперь будет служить трансгендер

Уполномоченный от Пентагона информировал, что впервые в истории американской армии в ее ряды вступил, поставив свою подпись в официальном контракте, открытый трансгендер. По его же словам, вскоре новобранец изучит обязательный курс «молодого бойца», а после этого у трансгендера начнется обычная служба в вооруженных силах.В департаменте не указали, сколько именно трансгендеров проходит службу, а лишь подчеркнули, что официальные бумаги на службу подписал первый человек.