Тесс Холлидей показала свое фото в полупрозрачном боди

Даже в категории «сайз-плюс» габариты Тесс являются великоватыми. Однако модель ни капли не стыдится своего тела, лишний раз доказывая, что если человек обладает харизмой – успех ему обеспечен. Даже те, кому не по душе пышные женщины, любят следить за жизнью Тесс Холлидей.На последнем фото модель продемонстрировала свои пышные формы в полупрозрачном боди. Фотография получилась сексуальной и в то же время какой-то уютной. Пост к своей публикации знаменитость посвятила миру моды: модель мечтает, чтобы подобных фото от разных девушек было больше. А люди чтобы не считали это храбростью.Подписчики модели принялись активно обсуждать публикацию Тесс. Многие согласились с ее точкой зрения.