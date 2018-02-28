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Тесс Холлидей показала свое фото в полупрозрачном боди

Модель размера «плюс-сайз» Тесс Холлидей добавила в аккаунт Instagram свежее фото, где на ней надето лишь полупрозрачное боди.

Тесс Холлидей показала свое фото в полупрозрачном боди


Даже в категории «сайз-плюс» габариты Тесс являются великоватыми. Однако модель ни капли не стыдится своего тела, лишний раз доказывая, что если человек обладает харизмой – успех ему обеспечен. Даже те, кому не по душе пышные женщины, любят следить за жизнью Тесс Холлидей.

На последнем фото модель продемонстрировала свои пышные формы в полупрозрачном боди. Фотография получилась сексуальной и в то же время какой-то уютной. Пост к своей публикации знаменитость посвятила миру моды: модель мечтает, чтобы подобных фото от разных девушек было больше. А люди чтобы не считали это храбростью.

Подписчики модели принялись активно обсуждать публикацию Тесс. Многие согласились с ее точкой зрения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45
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