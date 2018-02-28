В Казани ликвидировали пьяного стрелка, а раненый в перестрелке полицейский скончался

Вечер вторника в Казани закончился трагически. 35-летний горожанин Александр Петров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил свою жену в измене (по другой версии – не смог попасть в квартиру) и застрелил ее.В дело вмешались вызванные правоохранители. Однако ни на какие переговоры неадекватный стрелок не шел, отстреливаясь от полицейских. В итоге, он ранил троих. Один из них, сотрудник ОМОНа, несмотря на попытки медиков спасти ему жизнь, скончался в больнице.По словам соседей, преступник давно страдал алкоголизмом и вел себя как психически неуравновешенный человек.По последним, еще не официальным данным, «казанского стрелка» удалось ликвидировать. А в одной из квартир многоэтажки заблокирован его предполагаемый сообщник. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. В настоящее время проводится операция по задержанию преступника.