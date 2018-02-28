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У Стива Возняка мошенники украли семь биткойнов

Соучредитель компании Apple заявил, что при покупке биткойнов мошенники расплатились за них средствами с краденой кредитной карты, а затем просто отозвали платеж. Таким образом Возняк не досчитался больше 71 тыс. долларов.

У Стива Возняка мошенники украли семь биткойнов


Стив Возняк, сооснователь Apple, лишился 7 своих биткойнов из-за злоумышленников. Об этом он рассказал на Times’ Global Business Summit. По его словам, когда он продавал криптовалюту, покупатели расплатились за нее кредиткой, однако через некоторое время они отозвали платеж. После этого так и не получилось определить личность злоумышленников, поскольку карта была краденная.

По сегодняшнему курсу биткойна сумма потери равнозначна 71 400 долларам. До этого Стив Возняк всегда положительно относился к теме криптовалют и купил определенное количество биткойнов, когда они стоили 700 долларов. Однако после данного случая американский изобретатель отметил небезопасность проведения сделок купли-продажи криптовалют.
Общество / Происшествия / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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